Tishamwaridzane

MAKAITA basa veKwayedza, ndakazomuwana wangu saka vose vaifona pa0779 288 677 chirega zvenyu.

****

Ndiri mudzimai ane makore 27 nevana 2, ndiri kutsvakawo murume ari pachokwadi anoda kuroora ane mazirudo. Ndinobatika pa0776 619 472.

****

Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35 nemwana 1, ndiri kutsvagawo mukadzi ane mwana 1 anoda zvemba. Ndiri HIV negative, Nhare yangu 0718 075 826.

****

Makadii veKwayedza? Ndine makore 26 nemwana 1, ndiri HIV negative uye ndoda murume ari pachokwadi asina chirwere. Andida ngaafone pa0772 388 091.

****

Makadii? Ini ndiri musikana ane makore 25, ndinotsvagawo mukomana wekushamwaridzana naye. Anoda anondiwana pa0776 352 701.

****

Makadii? Ndine makore 24 uye ndotsvagawo mukomana ane makore 22 – 30. Nhare yangu 0784 583 483.

****

Ndiri mukomana ane makore 25, ndinodawo musikana ane makore 25 kusvika 28 anonzwisisa. Andida anondibata pa0771 230 987.

****

Makadiiko veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 35 nevana 2. Ndiri pamushonga uye ndotsvagawo murume ari zvandiri anoda zvemba. Ngaandibate pa0772 258 680.

****

Makadii? Ndotsvagawo murume ane rudo netsitsi, ndine vana vaviri nemakore 39. Ngaave ari pamushonga asingaratidzike seni. Ndobatika pa0775 203 579.

****

Ndiri murume ari kudawo mukadzi wekushamwaridzana naye. nhare yangu 0782 003 284.

****

Ndinotsvagawo mukadzi wekufambidzana naye. Ndine makore 31, ndinodawo anoshanda uye ini ndinoshandawo. Andifarira ngaandibate pa0777 633 100.

****

Makadii veKwayedza, ndine makore 29 ndinotsvakawo mukadzi ane makore 30 – 45 ane mari. Ndoda wekugara naye tichidanana, ndinobatika pa0778 884 641.

****

Makadini henyu? Ndiri murume ane makore 37 ndotsvagawo mukadzi wokuroora ane makore 23 kusvika 32 ari pamushonga. Ndinobatika pa0784 863 124.

****

Ndiri mukadzi ane makore 38, ndodawo murume ane makore 45 kusvika 60 asi varume vevanhu kwete. Ndobatika pa0776 168 417.

****

Mufaro kwamuri veTishamwaridzane. Ndine makore 54 nevana 2 uye ndiri HIV negative. Ndiri kudawo mudzimai wekuroora. Ngaave anoda kuita vana 2, nhare yangu 0776 818 686.

****

Makadii veTishamwaridzane? Ndinotsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzika wekuroora ari pachokwadi. Ndine makore 23 ekuberekwa, asiri pamushonga ngaandibate pa0771 593 265.

****

Pamusoroi veKwayedza, ndiri murume ane makore 44 okuberekwa uye ndotsvagawo mukadzi ane rudo. Ndine vana vashanu, andifarira ngaafone pa0778 221 244.

****

Makadii? Ini ndiri mukadzi ane makore 28 nemwana 1, ndinotsvagawo murume asina mukadzi ane mwana 1 kana 2. Asiri pamushonga ngaandibate pa0778 362 928.

****

Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20. Ndinoshanda uye ndinogara muHarare. Andifarira ngaandibate pa0775 841 318.

****

Ndiri mudzimai ane makore 48, ndinotsvaga murume anoda zvemusha. Ndiri pamushonga saka ndinodawo ari pashonga ane makore 60 – 65. Anoda ndibate pa0778 197 193.

****

Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 27 nevana 2. Ndinoda murume ane makore 35 zvichikwira. Zvimwe tozotaurirana pa0776 518 789.

****

Makadii? Ndiri mukomana ane makore 28, ndinotsvagawo mudzimai kana musikana ane makore 26 zvichidzika ava kuda zvemba. Nhamba yangu 0772 942 442.

****

Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 39, ndinotsvaga mukadzi wekuroora ari pachokwadi. Anondifonera pa0779 391 565.

****

Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 41 nevana 2, ndiri kutsvaka mukadzi ane makore 25 – 40 asiri pamushonga. Andifarira nhamba yangu 0775 951 142.

****

Makadii veTishamwaridzane? Ndotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 20 – 25. Ndine makore 28, anoda ngaandibate pa0775 402 759.

****

Makadii? Ndiri murume wemakore 38 mwana 1. Ndinoshanda uye ndoda mukadzi wekuroora ane makore 37 zvichidzika. Handirwari, nhamba dzangu 0773 121 884.

****

Ndiri murume ane makore 35, ndotsvagawo mukadzi wekugara naye anoshanda, anogeza ari pachokwadi uye akanaka. Ndogara muCranborne, nhare yangu 0771 193 408.

****

Ndiri murume ane makore 35, ndinoda mukadzi ari pachokwadi wekugara naye ane mwana mumwe kana asina asi vanotamba kwete. Anoda zvemba ndibate paWhatsApp pa0771 193 408.

****

Munofara here kuKwayedza? Ndiri murume ane makore 51, HIV+ uye ndinogara kumusha. Ndinotsvagawo mudzimai wekuwadzana naye anoda zvekumusha. Nhamba dzangu 0712 103 669.

****

Ndiri murume ane makore 35, ndiri pamushonga uye ndotsvakawo mudzimai ari serious nekuda imba. Ndibatei pa0776 760 075.

****

Makadii veKwayedza? Makaita henyu, ndokumbira vose vaifona panhamba idzi 0774 746 577 vachirega havo ndakamuwana andaida Enock. Thank you so much and God bless you.

****

Makadii? Ndiri murume ane makore 37 ekuberekwa nevana 3, ndinoda mukadzi ane makore 25 kusvika 28 ane mwana 1. Ndinogara muHarare, andifarira ndinobatika pa0717 067 251.

****

Makadii? Ini ndiri mukadzi ane makore 20 ndotsvagawo murume ave kuda zvemba asi varume vevanhu kwete. Ndoda ane makore 25 kusvika 30. Asi ndakambopinda mumba, ada nezvangu ndibate pa0718 383 923.

****

Ndiri murume ane makore 40, ndinotsvaga mukadzi ane makore 25 – 35 ari pamushonga. Ndine vana 2, nhare yangu 0776 936 278.

****

Makadii? Ndiri murume ane makore 35 nevana 2. Ndiri HIV positive uye ndoshanda muHarare. Ndiri kuda mukadzi anoda zvemba ane makore 24 – 32. Andida ndibate pa0784 693 658.

****

Ndiri mukadzi ane makore 38, ndinodawo murume ane makore 46 – 60. Ndinogara kuMabvuku anoda ndibate pa0773 765 206.

****

Makadii veKwayedza? Ndinotenda nechirongwa chenyu, ndakamuwana wandaida saka vese vaifona pa0776 166 475 chiregai henyu. Ndatenda.

****

Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 24. Nhare yangu 0782 821 261.

****

Ndiri murume ane makore 36 nemwana 1. Ndiri kutsvaga mukadzi ane mwana 1 seni ane makore 19 kusvika 29 asi chembere musanditsvaga. Ndinobatika pa0719 796 830 pamada.

****

Ndiri mukadzi ane makore 27, ndodawo murume anoda zvemba. Nhare yangu 0784 595 074.

****

Ndiri mukomana ane makore 24 ndotsvagawo musikana ane makore 20 kusvika 26. Andifarira ngaandibate pa0782 232 022, zvizhinji tozotaura.

****

Makadi veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 32 nevana 2, ndotsvakawo murume ane rudo, anogeza uye achiendawo kubasa. Andifarira nhare yangu 0774 506 005.

****

Ndanzwa nekunyorera asi hamusi kushambadza. Ndiri mukomana ane makore 27, ndapota ndisambadzei. Ndiri kutsvaga musikana asina mwana. Akarongeka ngaandibate pa0712 527 303.

****

Makadini veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvagawo musikana ane makore 21 zvichidzika ave kudawo zvekuvaka musha. Asiri pamushonga seni andifarira anondibata pa0714 096 172, matsotsi kwete.

****

Ndiri murume ane makore 35, ndinoda mudzimai kana musikana kubva pamakore 20 anoshanda anopinda chechi. Anondida anondibata pa0773 189 725.

****

Makadii? Ndiri mukomana ane makore 38, ndinodawo musikana ane makore 35 asina HIV uye anoda zvemba. Ndinoita basa remaoko, kumusha kwangu kuNyanga. Ndinobatika pa0785 841 387.

****

Ndiri murume ane makore 27 ndotsvakawo mudzimai ane makore 18 kusvika 24 ane mwana kana asina. Asiri pamushonga ngaandibate pa0737 084 416.

****

Ndinodawo musikana kana mudzimai ane makore 27 kusvika 20 anogeza uye anofarira kuzvishambidza. Ndine makore 33, vanoda ndibatei pa0783 867 087.

****

Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 30 ndotsvagawo murume ane makore 34 – 40 asiri pamushonga. Andifarira nhamba dzangu idzo 0784 503 175.

****