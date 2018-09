– zviwanikwa zvezimbabwe

Sharon Ngongoni

Shona: NGONGONI

Ndebele: Inkonkoni

English: Wildebeest

NGONGONI imhuka dzakakura semombe idzo dzinozivikanwa nekufamba dzakawanda mumasango akaita sekuSerengeti, kuEast Africa, asi muZimbabwe dzirimowo.

Mhuka iyi ine mvere refu dzinobva pazasi pemuromo dzichinosvika pachityu (pakati pemakumbo emberi) nezenze rinotangira pahuro richiperera panyundwa.

Ngongoni ine nyanga dzinenge dzemombe, dzemabhuru dziri huru kupinda dzehadzi.

Ngongoni nzombe dzine muviri mukuru pane hadzi – asi dzose dzakakura kuchipfuva kudarika kumashure. Dzine chiso chitema nemuswe wakafanana newehachi.

Ganda racho rine hupfumbu hwakasvibirira, riine mvere duku.

Mhuka iyi inorarama nekudya huswa hwakawanda uye inofarira kunwa mvura chipo chezuva roga roga. Kazhinji dzinogara dziri janha rine mhuka dzinosvika 30 kana kudarika.

Mhou yengongoni inobereka mhuru inorema 22kg mushure mekuita mazuva 250 iine zamu. Inobara kekutanga yava nemakore matatu, mabhuru achiberekesa ava nemakore mana.

Mhuru yacho inokwanisa kufamba mushure memaminitsi mashoma yaberekwa, yototanga kufamba nedzimwe kuitira kuti isadyiwe nezvikara.

Ngongoni hadzizivikanwe semhuka dzinorwisa vanhu, asi idzo dzinodyiwa neshumba, mapere, dindingwe nemhumi.

Kana dzaingwa nechikara, ngongoni dzinoungana, dzichiita ruzha apo dzinoedza kuzvidzivirira.

